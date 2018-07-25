Бразильца научили материться в "Динамо"

Сидклея научили нецензурным словам. Фото: ФК "Динамо"

Новичок "Динамо" Сидклей рассказал о своей адаптации в киевской команде.

"Приехал 2 недели назад и наслаждаюсь временем здесь. Есть проблемы с коммуникацией. Я провел 3 последних дня предсезонных сборов с командой в Австрии и познакомился с Че Че.

Мы видимся с ним, потому что живем в одном доме. В том же, где и другие бразильцы, - Дентиньо, Марлос, Майкон и Фернандо, которые играют за "Шахтер".

На тренировках присутствует господин Борис, который говорит на португальском и переводит, что нужно. Но на предсезонных сборах не было никого, кто владел португальским. Однако были те, кто владеет испанским, и я мог немного общаться. На поле я изучаю, как каждый игрок общается, подсказывает. Я уже знаю несколько слов: "доброе утро", "хорошо", "как дела" и еще изучил мат, который они постоянно употребляют.

Играл пока только один тайм против команды из 4-го дивизиона Австрии. Провел тайм, сыграл хорошо", - рассказал бразилец.

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"Динамо" приобрело Сидклея в "Атлетико Паранаэнсе", подписав с игроком 5-летний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 5 млн евро.