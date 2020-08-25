Братья Кличко попали в топ-10 мощных супертяжей за последние 50 лет

Братья Кличко достигли наивысших высот в профессиональном боксе. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе братья Кличко вошли в десятку самых мощных боксеров за последние 50 лет.

В рейтинг Всемирного боксерского совета вошли боксеры, чаще всего выигрывали свои поединки не обращаясь к судейским карточек, сообщает "24 канал".

В списке могут находиться не только лучшие боксеры, а только те бойцы, которые владели большей мощью, которая сбивала с ног соперников, особенно в чемпионских боях.

Возглавил рейтинг американский боксер тяжелой категории Дентой Уандер. На второй строчке оказался Виталий Кличко. А занимает тройку Майк Тайсон.

Еще один украинец Владимир Кличко стал шестым.

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Виталий и Владимир Кличко были многократными чемпионами мира по боксу в супертяжелом весе.