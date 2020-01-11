"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1566
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 12852
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6651
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1431
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50499
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7587
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2007
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27693
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
Фото
Все фото
11
6
12
7
4
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
Видео
Все видео
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ
Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ
"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании
"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании
Игрок "Реала" забил гол прямым ударом с углового
Игрок "Реала" забил гол прямым ударом с углового
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1476
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1845
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3726
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 414
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 12:45

"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание

  Комментировать
&quot;Брат на брата&quot;. Ломаченко написал стих на свое оправдание
Василий Ломаченко молчал двое суток

Украинский чемпион Василий Ломаченко спустя два дня после скандала с религиозным видео, в котором на кадрах показан российский спецназ, записал обращение. В нем Василий в стихотворении объясняет, почему запостил тот ролик на свою страницу в инстаграме.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают", – сказал Ломаченко.


Само скандальное видео Ломаченко не удалил. На данный момент оно набрало 516 тысяч просмотров и почти 12 тысяч комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Где бурятские танкисты ?!" - Притула ответил Ломаченко на видео со спецназом России

Украинского боксера раскритиковали не только обычные подписчики, но и известные люди. Досталось от телеведущего Сергея Притулы, комментаторов Роберто Моралеса и Вадима Скичко. А тренер Усика Сергей Лапин-младший в комментариях под видео защитил Василия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Погибли две третих жителей города

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 31288
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 21044
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 15003
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13698
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 13014
Спорт
"Демони" - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети
"Демони" - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети 2 Просмотров: 1017
Гол на последней секунде. Гандбольная сборная Украины стартовала с поражения на Евро-2020
Гол на последней секунде. Гандбольная сборная Украины стартовала с поражения на Евро-2020 Просмотров: 189
Злой меньший брат. Сербия легко победила Россию
Злой меньший брат. Сербия легко победила Россию Просмотров: 540
Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо"
Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо" Просмотров: 324
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
 Просмотров: 1692
Больше всего комментируют
8
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
4
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
2
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
2
СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ
Голосов: 1412
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua