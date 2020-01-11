"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание

Украинский чемпион Василий Ломаченко спустя два дня после скандала с религиозным видео, в котором на кадрах показан российский спецназ, записал обращение. В нем Василий в стихотворении объясняет, почему запостил тот ролик на свою страницу в инстаграме.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Вас здесь с запасом даже отложили.
Но от Христа не повернули вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас как с привязи быки
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один
Так как и тут в горячке что-то накопают", – сказал Ломаченко.
Само скандальное видео Ломаченко не удалил. На данный момент оно набрало 516 тысяч просмотров и почти 12 тысяч комментариев.
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Украинского боксера раскритиковали не только обычные подписчики, но и известные люди. Досталось от телеведущего Сергея Притулы, комментаторов Роберто Моралеса и Вадима Скичко. А тренер Усика Сергей Лапин-младший в комментариях под видео защитил Василия.
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