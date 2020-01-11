"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание

Василий Ломаченко молчал двое суток

Украинский чемпион Василий Ломаченко спустя два дня после скандала с религиозным видео, в котором на кадрах показан российский спецназ, записал обращение. В нем Василий в стихотворении объясняет, почему запостил тот ролик на свою страницу в инстаграме.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Вас здесь с запасом даже отложили.

Но от Христа не повернули вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один

Так как и тут в горячке что-то накопают", – сказал Ломаченко.



Само скандальное видео Ломаченко не удалил. На данный момент оно набрало 516 тысяч просмотров и почти 12 тысяч комментариев.

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Украинского боксера раскритиковали не только обычные подписчики, но и известные люди. Досталось от телеведущего Сергея Притулы, комментаторов Роберто Моралеса и Вадима Скичко. А тренер Усика Сергей Лапин-младший в комментариях под видео защитил Василия.