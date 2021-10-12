Босния и Герцеговина понесла потерю перед матчем против Украины

Сборная Боснии и Герцеговины перед матчем против Украины потеряла ведущего игрока.

Полузащитник бельгийского "Стандарда" Гойко Цимирот не сможет помочь боснийцам во Львове, сообщает, сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

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Сегодня во Львове боснийцу сделали МРТ, которая показала частичный надрыв задней поверхности голени. Из-за травмы он пропустит около трех недель.

Цимирот - основной футболист сборной Боснии. Он выходил в старте во всех пяти матчах команды в текущем отборе.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.