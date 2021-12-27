Бонек прошелся по жадному тренеру сборной Польши

Соуза погнался за долгим реалом. Фото: Reuters

Почётный президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер сборной Польши Паулу Соуза возглавит бразильский "Фламенго".

"Паулу Соуза, поставив деньги выше порядочности и принципов, вероятно, лишился ощущения реальности. Пусть новый президент PZPN сделает хороший выбор, а мы продолжим играть", — написал Бонек на своей странице в "Twitter".

Сборной Польши предстоит встретиться с командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее специалист работал в "Лестер Сити", "Базеле", "Фиорентине", "Бордо" и других командах.