"Большой шаг вперед" – в "Манчестере" похвалили Зинченко

Зинченко набрал форму во второй половине сезона

Manchester Evening News по 10-балльной шкале оценил игроков "Манчестер Сити" по итогам сезона 2018/19. Об этом пишет "Трибуна"

Александр Зинченко получил оценку 8.

"Переквалификация игрока, который отказался от перехода в "Вулверхэмптон" прошлым летом на 16 млн фунтов стерлингов, у левого защитника стала одним из больших успехов Пепа Гвардиолы. Великий шаг вперед, огромное улучшение в игре в защите", – сказано в оценке.

22-летний украинец в этом сезоне сыграл 29 матчей за английский клуб, в которых забил 1 гол и совершил 5 ассистов.

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"Манчестер Сити" в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.