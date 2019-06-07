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пятница, 07 июня 2019 08:00

Больше всего уязвимое место сборной Сербии - фланги защиты

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Сегодня в 21 45 во Львове национальная сборная Украины сыграет в квалификации к Евро 2020 против Сербии.

Этот матч будет во многом решающим в борьбе за путевку на Евро. Обе команды - претенденты на первые два места, обе команды смогли в первых турах взять гостевую ничью против фаворита группы Португалии. Победа во Львове для каждой из команд существенно увеличит шансы на выход из группы.

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов рассказал для Gazeta.ua рассказал больше подробно о сегодняшней сборную Сербии.

- Что сейчас собой представляет сборная Сербии?

- Нынешняя сборная Сербии, на мой взгляд, одна из сильнейших в истории сербского футбола и совершенно точно лучшая в XXI веке и она будет прогрессировать. Лучшие годы этой команды еще впереди, ведь самым талантливым сербским футболистам еще нет 25-ти лет.

Нинішня збірна Сербії одна з найсильніших в історії сербського футболу

У сербов великолепное поколение футболистов. Пять лет назад они выиграли юношеское первенство континента, а четыре года назад стали чемпионами мира среди 20-летних.

- Тренер Сербии Кристаич смог собрать все самых сильных футболистов перед матчем протии Украины?


- Нет, у сербов много потерь. Например, из-за травм не смогут сыграть срезу четыре полузащитника, и если у Крстичича из АЕКа и Груича из "Герты" шансы сыграть были не высоки, то опорник Матич из "МЮ" и атакующий полузащитник "Лацио" Милинкович-Савич считаются главными звездами сборной Сербии. Милинкович-Савич, говорят, даже стал катализатором отставки Славолюба Муслина. Муслин игнорировал Сергея Милинковича-Савича, говоря, что ради нормального микроклимата в команде он готов пожертвовать потенциально главной звездой (правда, сезон для полузащитника "Лацио" вышел отнюдь не звездным) сборной и не собирался брать лациале на ЧМ в Россию. Но, надо сказать, что в матче с Португалией даже отсутствие Матича практически не сказалось на качестве игры сборной. Его в опорной зоне удачно заменил Неманья Максимович из "Хетафе", забивший золотой гол сербов на молодёжном чемпионате мира 2015 года.

Автор: Reuters
  Звезда "Лацио" Милинкович - Савич пока в сборной Сербии не на лучших ролях.
Звезда "Лацио" Милинкович - Савич пока в сборной Сербии не на лучших ролях.

Есть проблемы у вечно травмированного центрального защитника Настасича, а от ряда ветеранов – вратаря Стойковича, центрального защитника и экс-капитана сборной Бранислава Ивановича, опорника Луки Миливоевича отказался после ЧМ-2018 сам тренер, хотя все трое провели хороший сезон. Но взят курс на постепенное омоложение.

- Какие сильные и слабые стороны соперника сборной Украины? На что нужно в первую очередь обратить внимание?

- На Кубке мира в России сербы играли 4-2-3-1, но в матче с Португалией Младен Крстаич изменил схему на 4-4-2, выдвинув одного из лидеров сборной Душана Тадича из "Аякса" вперед, на ту позицию, где он блистал в этом сезоне в "Аяксе". Тадич и в свои 30 лет остается очень быстрым игроком, а техника всегда была при нем. Именно скорость и техника Тадича, Костича, Льяича, Гачиновича – главный козырь сборной Сербии. При этом команда хорошо организована в обороне, но всё-таки там, мне кажется, у балканцев могут быть проблемы. Не секрет, что главный козырь сборной – фланговые полузащитники или даже нападающие. Даже в отсутствие Ярмоленко остаются Коноплянка и Цыганков.

Скорость и техника Тадича, Костича, Льяича, Гачиновича - главный козырь сборной Сербии

Противостоять им на флангах сербской обороны будут 35-летний Рукавина, который вообще, кажется, в сборной безальтернативен, ведь, кроме него в команде нет ни одного чистого правого защитника, и 33-летний капитан сборной Коларов. Да, Рукавина и Коларов – это опыт, но они потеряли в скорости, и это стало одно из причин того, что Рукавина оказался не нужен "Вильярреалу" и пристроился в далеком не самом сильном чемпионате Казахстана (в "Астане"). Предположу, что Крстаич даст задание полузащитникам, центральным защитникам не оставлять ветеранов один в один с нашими лидерами, не давать им набирать скорость, страховать. У сербов опытные защитники, плюс тренер играл в обороне, и они попытаются что-то придумать.

- Кто сейчас лидер сборной Сербии?

- Прежде всего, ветераны сборной – Тадич, Коларов, Митрович, которому не хватает только двух голов для попадания в десятку лучших бомбардиров в истории сборной Югославии/Сербии. Год назад он сменил "Ньюкасл" на "Фулхэм", но, несмотря на результативную игру в чемпионате Англии (11 голов – намного больше всех в команде) не помог лондонцам сохранить место в элите на следующий сезон. Прекрасный сезон в "Бешикташе" провёл Адем Льяич. Он выглядел настолько здорово, что стамбульские "Орлы" без раздумий согласились выплатить "Торино" оговоренные 6,5 млн. евро. Льяич стал вторым снайпером команду с девятью голами, лучшим ассистентом – 11 голевых передач (второе место во всем чемпионате Турции) и лучшим по системе гол+пас. На виду левый полузащитник "Айнтрахта" Костич

Автор: Reuters
  Тадич вместе с "Аяксом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов
Тадич вместе с "Аяксом" дошел до полуфинала Лиги чемпионов

- В свое время тренер сборной Сербии Милан Кристаич был защитником. Много играл в немецких клубах. Можно сказать, что он навел порядок как раз в оборонных редутах сербов?

- Я бы не сказал, что при Муслине в обороне сербов был беспорядок. Повторюсь, в защите у Сербии собраны очень опытные игроки, которых могут разбавить Младенович из "Фиорентины" (я его считаю потенциальной звездой уровня Видича) и чемпион мира среди молодёжи Велькович из "Вердера".

- Кристаич и Шевченко начинали ассистентами главных тренеров национальных команд Муслина и Фоменко соответственно. Можно ли сравнивать этих тренеров между собой?

-Разве что тем, что они помогали опытным, мудрым наставникам, что они примерно одного возраста и сами были известными футболистами. Хотя, конечно, проводить параллели между футболистом Шевченко и футболистом Крстаичем абсурдно. Они играли на разных позициях, были игроками разного уровня и по-разному играют их сборные.

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Сборная Украины в квалификации к Евро 2020 сыграла вничью против Португалии 0: 0 и минимально победила Люксембург 2: 1, а Сербия провела только один матч против португальцев, который завершился ничьей 1: 1.

Автор: Сергей Тищенко
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