"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал, при котором из тренеров команда больше работала в тренажерном зале.
Сейчас Бурда проводит восстановление от ахилла, которую получил в товарищеском матче против "Колоса".
"Мне кажется, больше всего при Сергее Реброве работали в зале.
Понятно, что все тренеры уделяют внимание этому. Но мне кажется, при Реброва чуть больше работали", - сказал Бурда в эфире "Футболхаб".
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Следующий свой матч "Динамо" проведет 8 декабря в рамках Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало игры - в 22. 00.
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