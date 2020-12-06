"Больше всего при Реброве работали в тренажерном зале" - Бурда

Никита Бурда восстанавливается от травмы. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал, при котором из тренеров команда больше работала в тренажерном зале.

Сейчас Бурда проводит восстановление от ахилла, которую получил в товарищеском матче против "Колоса".

"Мне кажется, больше всего при Сергее Реброве работали в зале.

Понятно, что все тренеры уделяют внимание этому. Но мне кажется, при Реброва чуть больше работали", - сказал Бурда в эфире "Футболхаб".

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Следующий свой матч "Динамо" проведет 8 декабря в рамках Лиги чемпионов против "Ювентуса". Начало игры - в 22. 00.