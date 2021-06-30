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среда, 30 июня 2021 08:35

Болельщиков из Украины не пустят на четвертьфинал Евро-2020/21

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Болельщиков из Украины не пустят на четвертьфинал Евро-2020/21
Украинцев не пустят на матч Евро-2020/21 в Риме. Фото: novyny.live

Украинские болельщики не смогут прилететь на матч против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21, который пройдет 3 июля в Риме. Есть ограничения через коронавирус.

После завершения вторничных игр 1/8 финала на сайте УЕФА обновили правила посещения матчей именно для болельщиков из Украины и Англии. В нормах сказано, что простые фаны, которые хотят посетить Рим именно ради футбола, не смогут попасть в Италию.

Страна продолжает не пускать граждан третьих стран, которые хотят въехать с "необязательных" причин. Зато Украину смогут поддержать представители местной диаспоры, а также работники-украинцы.

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Для англичан въезд в Италию без карантина также запрещен. Итальянцы опасаются "дельта"-штама коронавируса, который распространяется в Британии.

Сборная Украины обыграла команду Шеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2: 1 и вышла в четвертьфинал. Украина на равных соревновалась с победителем пятой группы. Матч проходил в Глазго. Голы в нашей команде забивали Зинченко и Довбик. У соперника отличился Форсберг.

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