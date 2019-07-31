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Болельщики не верят, что "Динамо" может сбросить "Шахтер" с трона

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Болельщики не верят, что &quot;Динамо&quot; может сбросить &quot;Шахтер&quot; с трона
"Динамо" три года не может победить в чемпионате

Болельщики "Динамо" не верят в то, что их клуб сможет уже в этом году отобрать чемпионский титул у "Шахтера". 41% надеются, что гегемония "Шахтера" прервется, еще 58% настроены пессимистично. Об этом свидетельствует опрос на нашем сайте.

Уныние имеет несколько составляющих. Первой считаю неизменность тренерского состава во главе с Александром Хацкевичем. Если бы белорус должен что-то показать, обязательно сделал бы это в предыдущие сезоны. Если он ничего не выиграл тогда, то и не выиграет и сейчас.

Второй причиной они называют лучшее индивидуальное мастерство игроков "Шахтера". "У нас нет игроков уровня Исмаили, Тайсона и Марлоса", - жалуются болельщики киевлян. Хотя такое утверждение относительное. В 1996 году "Динамо" проиграло все в еврокубках - уступило "Рапида" и "Ксамаксу". Но через год с тех самых исполнителей Валерий Лобановский слепил команду, которая громила "Барселону". Поэтому исполнительское мастерство тоже во многом зависит от персоны тренера.

Последняя веская причина для пессимизма - плохая организация дела в клубе. Это - "заслуга" президента. Менеджмент "Динамо" во всем уступает "Шахтеру", решение президента о покупке и продаже игроков во многом эмоциональные и не поддаются логике. В команде тренеры и большинство игроков не говорят по-английски, что затрудняет коммуникацию для легионеров.

Победа киевлян в чемпионате, если она будет место, произойдет вопреки объективным причинам. Только кардинальные изменения способны изменить положение дел.

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Сегодня гранды украинского футбола стартовали в чемпионате Украины. "Шахтер" в 19-00 начал матч на выезде против "Александрии", а "Динамо" в 19-30 вышел на поле во Львове против "Карпат".

Автор: Юрий СТРИГУН
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