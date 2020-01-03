Болельщики "Динамо" выбрали игрока года

Карлос Де Пена перебрался в "Динамо" в апреле 2019 года. Фото: из открытых источников

Полузащитник Карлос Де Пена был признан лучшим футболистом "Динамо" в 2019 году по версии болельщиков. Опрос проводился на клубном сайте киевлян.

В голосовании приняли участие более семи тысяч пользователей, Карлосу достался 31 процент голосов.

Де Пена присоединился к "Динамо" в апреле прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор забил 6 голов и отдал столько же результативных передач в 32 матчах киевлян во всех турнирах.

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На зимний перерыв "Динамо" ушло на втором месте в таблице Премьер-лиги и отстает от лидирующего "Шахтера" на 14 очков.