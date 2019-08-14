Болельщики "Динамо" раскритиковали игру любимой команды

В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграло 3:3 против "Брюгге". По сумме двух поединков со счетом 3:4 киевляне прекратили выступления в турнире.

Социальные сети и болельщики неоднозначно отреагировали на вылет любимой команды.

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Бельгийские болельщики признаются, что потратили очень много нервов во время просмотра матча "Динамо" - "Брюгге" (3:3). Они считают, что поединок получился очень сложным для их клуба, и где-то в этот вечер бельгийской команде повезло, но в целом "Брюгге" заслуженно прошёл дальше.