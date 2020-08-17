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понедельник, 17 августа 2020 11:09

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

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Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

17 августа 1938 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, произошло уникальное событие в истории профессионального бокса. 25-летний американец Генри Армстронг стал первым боксером, который одновременно владел титулом чемпиона мира в 3 весовых категориях - полулегкой, легкой и полусредней. До сих пор это достижение никто не смог повторить.

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29 октября 1937 года Армстронг нокаутировал в 6-м раунде Питея Саррона и выиграл титул в полулегком весе. 31 мая 1938-го Армстронг победил единогласным решением судей Барни Росса и завоевал второй титул - в полусреднем весе. А 17 августа 1938-го выиграл разделенным судейским решением у соотечественника Лу Амберса - бой проходил в легком весе - и стал чемпионом в 3 весовых категориях одновременно.

22 августа 1939 года Армстронг потерял титул в легкой весовой категории в матче-реванше с Лу Амберсом. В полусреднем весе Генри защищал титул 19 раз.

Журнал The Ring назвал его вторым величайшим боксером последних 80 лет

Генри Армстронга считают одним из величайших боксеров в истории. В 2007-м журнал The Ring назвал его вторым величайшим боксером последних 80 лет. Он величайший боксер 1930-х годов по авторитетной версии BWAA.

После завершения боксерской карьеры Генри Армстронг стал баптистским священником. Проповедовал Слово Божье в Сент-Луисе. Написал книгу "Двадцать лет стихов, настроений и размышлений". Умер 22 октября 1988-го в возрасте 75 лет.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
17
августа

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

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