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суббота, 20 июля 2019 10:11

Боксер, ненавидящий Ломаченко, выиграл очередной бой

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Боксер, ненавидящий Ломаченко, выиграл очередной бой
Лопес еще не проиграл ни одного поединка

Боксер Теофимо Лопес, который известен тем, что постоянно пробует унизить украинца Василия Ломаченко, в очередном бою победил японца Масайоши Накатани по очкам.

После 12 раундов все судьи засчитали победу 21-летнему американцу – пишет sportarena.com

После этого боя Лопес получил звание обязательного претендента на титул IBF в легком весе против Ричарда Комми.

Боксеры провели достаточно равный бой, но все же судьи засчитали победу Лопесу — 118-110, 118-110, 119-109.

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Василий Ломаченко проведет свой бой 31 августа против британца Люка Кемпбелла.

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