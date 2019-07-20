Боксер, ненавидящий Ломаченко, выиграл очередной бой

Боксер Теофимо Лопес, который известен тем, что постоянно пробует унизить украинца Василия Ломаченко, в очередном бою победил японца Масайоши Накатани по очкам.
После 12 раундов все судьи засчитали победу 21-летнему американцу – пишет sportarena.com
После этого боя Лопес получил звание обязательного претендента на титул IBF в легком весе против Ричарда Комми.
Боксеры провели достаточно равный бой, но все же судьи засчитали победу Лопесу — 118-110, 118-110, 119-109.
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Василий Ломаченко проведет свой бой 31 августа против британца Люка Кемпбелла.
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