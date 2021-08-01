Боксер Хижняк вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль

Четверо судей отдали победу украинцу. Фото: НОК Украины

Лидер сборной Украины Александр Хижняк, выступающий в категории до 75 кг, сумел выйти в полуфинал боксерского турнира летних Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе минимум бронзовую медаль.

В четвертьфинале украинец выиграл раздельным решением судей у ​​представителя Доминиканской Республики Юри Седеньо.

Соперник украинца в первых секунд бросился на Хижняка, который пошел на обмен ударами и боксеры устроили рубку первые 30 секунд. После этого Седеньо все же отдал инициативу полтавчанину, став работать вторым номером.

Хижняк традиционно боксировал агрессивно, давил на соперника и выбрасывал много ударов, но Седеньо показал себя с другой, не лучшей, стороны. Уже после гонга на перерыв после второго раунда он ударил украинца, чем завел Александра и наш боксер высказал претензии сопернику.

А в начале третьего раунда Юри пробил Хижняка ниже пояса и рефери неожиданно отсчитал украинцу нокдаун.

К счастью, это не повлияло на исход боя, хотя тайский арбитр таки увидел в бою победу Седеньо. Остальные судьи не сомневались в победе украинца, который выиграл бой 4:1 (30:27,29:28 30:27, 28:29, 30:27).

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Соперником Александра в полуфинале 5 августа станет Эмир Марсьяль (Филиппины), который в четвертьфинале нокаутировал армянина Армана Дарчиняна. Сегодня Украина уже выиграла медаль Олимпиады. А плавании на 1500 метров серебряную награду завоевал Михаил Романчук.