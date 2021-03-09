Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Роберт Фишер в 14 лет стал чемпионом США. Фото: Reuters

9 марта 1943 родился Бобби Фишер - самая талантливая и загадочная фигура в истории шахмат. Человек, который легко завоевал звание чемпиона мира и без борьбы отдал его.

Американец Бобби Фишер – не просто 11-й чемпион мира по шахматам. Это человек, сумевший изменить подход к целому виду спорта, выдающаяся личность, символ холодной войны и американского успеха. В 1972 году он стал национальным героем в Соединённых Штатах, выиграв свой главный матч в карьере. Однако с той поры Фишер не сыграл ни одной официальной партии, стал затворником и потерял всё, что у него было. Началось крушение легенды 3 апреля 1975 года Роберт Фишер был лишён звания чемпиона мира по шахматам, – пишет "Чемпионат".

Юный Роберт познакомился с шахматами в шесть лет – его научила сестра Джоан. И новое увлечение поглотило его целиком. Он перестал общаться со сверстниками, потому что те не играли в шахматы, по той же причине он считал недалёкими всех учителей в школе за исключением преподавателя физкультуры – тот, по мнению Бобби, играл в шахматы довольно сносно.

Мальчик отличался великолепной памятью и способностью к изучению иностранных языков, а потому уже к 12 годам он читал шахматную литературу в оригинале не только на английском, но на немецком, русском и испанском языках.

В 10 лет Бобби выиграл свой первый шахматный турнир – сверстников он уже и не замечал. В 13 лет Фишер стал чемпионом США среди юниоров, а уже в 14 победил на чемпионате страны среди взрослых – такого юного чемпиона в истории американских шахмат прежде не бывало. Ещё через год Бобби принял не по годам ответственное решение бросить школу и полностью посвятить свою жизнь шахматам. А не достигнув и 16-летнего возраста, Фишер стал самым молодым гроссмейстером в мире. Уже тогда он мечтал только о том, чтобы завоевать звание чемпиона мира.

К 12 годам Роберт читал шахматную литературу в оригинале не только на английском, но на немецком, русском и испанском языках

В 1958 году юный Фишер в первый и последний раз в своей жизни приехал в Советский Союз, где с ходу объявил о своём желании сыграть с Михаилом Ботвинником, который недавно вернул себе титул чемпиона мира. Амбициозному чемпиону США в его просьбе было отказано, и тот, сыграв несколько блиц-партий с другими советскими шахматистами, стремительно уехал. В 1959 году Роберт неудачно выступил на турнире в Югославии, но провал не сломил шахматиста, а напротив, закалил его. Он лишь начал более серьёзно готовиться к предстоящим турнирам. Шахматист теперь тренировал не только голову, но и тело – занимался плаванием и теннисом, бегал на лыжах, чтобы быть в тонусе.

Восхождение Фишера к шахматному Олимпу началось в 60-е годы. Американец одержал целый ряд серьёзных побед на международных турнирах, а также прославился своими эксцентричными выходками. В 1962 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что советские шахматисты удерживают высокие позиции при помощи договорных ничьих. Также Фишер был известен часто проявляемым наплевательским отношением к регламентам турниров. Он опаздывал, переносил свои партии, возмущался, когда ему в этом отказывали. А ещё – всегда боролся за повышение гонораров. Нет, он не вёл разгульную жизнь, деньги для него были скорее мерилом успеха шахмат в целом: "Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за очередное выступление, я потребую больше".

В 1971 году Фишер легко выиграл турнир претендентов, буквально отправив в нокаут всех своих соперников, и заслужил право сразиться с Борисом Спасским за шахматную корону. Встречу, состоявшуюся в 1972 году, поклонники шахмат называли "матчем столетия". Противостояние американского и советского шахматистов в разгар холодной войны перешло и в политическую плоскость. Особенный интерес к матчу со стороны западного мира придавал тот факт, что последние четверть века чемпионский титул удерживали советские шахматисты, и Фишер стал первым, кому предоставился шанс прервать эту гегемонию. Обращал на себя внимание и призовой фонд – $ 250 тыс. – прежде немыслимая по шахматным меркам сумма.

Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за очередное выступление, я потребую больше

Однако матч вполне мог и не состояться: стороны долго договаривались о месте проведения матча, потом Фишер не явился на церемонию открытия и жеребьёвку, выставив организаторам целый ряд невыполнимых условий. Президент ФИДЕ Макс Эйве и действующий чемпион Борис Спасский несколько раз могли прекратить всё это волевым решением, но терпели выходки претендента. Даже когда Фишер наконец-то сел за доску, матч был под угрозой срыва, поскольку Роберт, проиграв первую партию, не явился на вторую. Но, как утверждают свидетели, Фишеру позвонил сам госсекретарь Генри Киссинджер и уговорил его продолжить матч. А Спасский изначально был настроен на честную борьбу.

Фишер не просто отыгрался со счёта 0:2, но и показал высочайший класс игры. Тактику скользящих дебютов ни до Роберта, ни после него никто столь же виртуозно применять не мог. И в итоге после победы претендента в 21-й партии матч завершился досрочно. Гегемония советских шахмат была прервана. Новым чемпионом мира стал 29-летний американец Роберт Фишер. И никто в тот момент даже представить себе не мог, что партия, сыгранная 31 августа, станет для Фишера последней официальной в карьере.

Фишер спокойно отнёсся к своей победе. В США он тут же стал национальным героем, однако этого, похоже, не заметил. Фишер отказался от званого обеда в Белом доме с президентом Ричардом Никсоном, отвергал попытки известных актёров и певцов познакомиться с ним и научиться играть в шахматы. Победа Роберта пробудила в западном мире настоящий шахматный бум, но сам чемпион всё больше и больше уходил в тень. В то же время, по свидетельствам немногочисленных близких, людей Фишер втайне от всех упивался мыслью о собственном чемпионстве и очень боялся потерять титул.



Однако "час Х" был всё ближе. Поражение Спасского ознаменовало конец послевоенной эпохи в советских шахматах. На первый план вышел молодой Анатолий Карпов, неожиданно выигравший турнир претендентов и приготовившийся к матчу за чемпионский титул. Но договориться с Фишером было невероятно сложно. Он составил список из 64 условий, 61 из которых были приняты практически сразу. Однако формат матча по желанию Фишера (матч до 10 побед с неограниченным количеством партий) ФИДЕ менять не торопилась, ведь по этому регламенту матч мог растянуться на месяцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Знаменитого шахматиста превратили в женщину

Фишер был неумолим. В какой-то момент он даже решил отказаться от короны, и ФИДЕ, чтобы спасти ситуацию, пошла чемпиону на уступки. Из 64 пунктов выполнить оставалось лишь один – при счёте 9:9 чемпион должен был сохранить звание. Но на подобную несправедливость по отношению к претенденту уже никто не пошёл. Тогда Фишер отказался от участия в матче и 3 апреля 1975 года был лишён титула. Большая часть шахматной общественности устала от выходок Фишера и была довольна таким исходом. А чемпионский титул без боя достался Анатолию Карпову.

В 1976-77 годах Карпов и Фишер вели переговоры о неофициальном матче, но они так и не увенчались успехом. Американец пытался вызвать на поединок других именитых соперников, однако ни с кем так и не сумел договориться. Постепенно об эксцентричном шахматисте начали забывать. Все 80-е годы Фишер прожил в затворничестве, и лишь в 90-х вновь вышел в шахматный свет. В 1992 году Роберт сыграл "матч-реванш" с Борисом Спасским в Югославии, а двумя годами ранее запатентовал "часы Фишера" – систему контроля времени, которая сейчас используется на турнирах самого высокого уровня. Это и были последние значимые шаги чемпиона на шахматном пути.

Что касается личной жизни, то до 1990 года Фишер уединённо жил в Калифорнии, потом перебрался к подруге в Венгрию. Во время матча в Югославии Роберт разразился критикой в адрес американских властей и потерял право въезда в страну. Поэтому в 2000 году шахматист, о котором на родине почти все уже забыли, перебрался на Филиппины. Из Азии, когда у него кончился срок действия паспорта, его едва не депортировали в США, но Исландия, где Фишер много лет назад стал чемпионом мира, предоставила ему политическое убежище. Там же Роберт Фишер и скончался в возрасте 64 лет.

Несмотря на то что Фишер недолго был чемпионом и потерял титул из-за скандала, его вклад в развитие шахмат трудно переоценить. Он был настоящим спортсменом, всю свою жизнь подчинившим единой цели. А когда цель была достигнута, Роберт, похоже, потерял к жизни и шахматам интерес. Тем не менее именно победа Фишера спровоцировала бурный рост популярности вида спорта в западном мире, а также привлекла серьёзные финансы в этот вид спорта. Он был гением и безумцем в одном лице.

После ухода Фишера за мировую шахматную корону дважды боролись Анатолий Карпов и советский диссидент и эмигрант Виктор Корчной. Чрезвычайно напряженным был их матч в Багио, где с помощью КГБ и экстрасенсов Карпову удалось победить - 6:5.