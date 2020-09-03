Блохин вывел Украину на Кубок мира

В отборе к Кубку мира пару форвардов составили Шевченко и Воронин. Фото EPA\UPG

3 сентября 2005 сборная Украины по футболу под руководством Олега Блохина играла в Тбилиси матч отбора Кубка мира-2006 против сборной Грузии. До этого поединка у нашей сборной были прекрасные показатели - 9 встреч, 7 побед и две ничьи. В случае победы Украина впервые в истории выигрывала группу отбора и напрямую квалифицировалась на Кубок мира в Германию.

Украинцы с первых минут завладели инициативой. Но открыть счет удалось лишь на 43-й минуте. Мяч отскочил к Руслану Ротаню и тот сильным обводным ударом направил его в сетку - 1:0.

Мяч отскочил к Руслану Ротаню и тот сильным обводным ударом направил его в сетку

2-й тайм прошел в обоюдных атаках. Решить судьбу встречи мог тот же Ротань. На 81-й минуте Руслан вышел один на один с вратарем, но вместо передачи на свободного Шевченко решил пробить сам и попал в штангу. А уже на 89-й минуте наступила развязка. Грузия получила право на штрафной и Георгий Гахокидзе обводным ударом сравнял счет - 1:1.

Казалось, вопрос путевки на Кубок мира откладывается до 7 сентября. Однако в параллельном матче сборная Турции, которая вела в счете против Дании - 2:1, пропустила мяч от Ларсена на 90-й минуте - 2:2 и потеряла шансы догнать нашу сборную.

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Таким образом Украина в первый и последний раз в истории пробилась на Кубок мира, где вышла в четвертьфинал.