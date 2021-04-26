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понедельник, 26 апреля 2021 12:30

Блохин не захотел поздравлять "Динамо" с чемпионством

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Блохин не захотел поздравлять &quot;Динамо&quot; с чемпионством
Олег Блохин не одержал с "Динамо" ни одного трофея в роли тренера. Фото: УНИАН

Легенда "Динамо" и бывший наставник сборной Украины Олег Блохин не захотел поздравить киевский клуб с получением чемпионского титула впервые за 5 лет.

На вопрос журналиста прокомментировать добычу "золота" в чемпионате динамовцами, Блохин уклонился от ответа.

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"Я уже высказался. Я не обсуждаю эту тему ", - сказал экс-наставник "Динамо" в комментарии Tribuna.com.

После назначения Мирчи Луческу Блохин сказал, что не будет поддерживать команду. Назвав это решение "плевком в душу болельщикам", потому что работая в "Шахтёре" Луческу оскорблял динамовских фанов.

В текущем сезоне "Динамо" стало чемпионом за три тура до окончания чемпионата. Команда Мирчи Луческу преобладает "Шахтёр" на 13 очков. Это первая победа для "Динамо" за последние пять лет в чемпионате.

Олег Блохин возглавлял "Динамо" с осени 2012 года до весны 2014 Под его руководством команда не выиграла ни одного трофея. После домашнего поражения от "Шахтера" Блохина был отправлен в отставку.

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