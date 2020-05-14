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четверг, 14 мая 2020 13:19

Блохин хотел пригласить в сборную Украины бразильского защитника

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Блохин хотел пригласить в сборную Украины бразильского защитника
Данило Силва называет Украину своей второй родиной. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бразильский защитник Данило Силва мог выступать за сборную Украины.

Олег Блохин рассматривал возможность натурализации игрока "Динамо" для национальной команды.

Когда еще тренером сборной был Олег Блохин, был предметный интерес. Но на тот момент я еще не провел в Украине пять лет, поэтому и вопрос натурализации не стоял. В дальнейшем же, уже когда формально я мог стать украинском, то все так и осталось на уровне разговоров - на меня никто из Федерации футбола Украины не выходил", - сказал Силва в интервью официальному сайту "Динамо"

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Данило Силва выступал за "Динамо" 7 лет. Сейчас бразилец выступает в чемпионате МЛС.

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