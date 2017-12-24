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Близость с девушкой узнал только в 23 года: кое-что из жизни экс-партнера Шевченко
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"Милан" стал для Кака родным клубом
Фото: google.com.ua
Новоиспеченный игрок "Реала"
В объятьях звездного Криштиану Роналду
Лидер сборной Бразилии
Обладатель "Золотого мяча-2007"
Кака - очень религиозный человек
В браке с Каролин Селико у Кака родились сын Лука Селико Лейте и дочь Изабелла

На этой неделе свою карьеру завершил Кака - бывший полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча-2007", а также партнер нашего Андрея Шевченко в атаке звездного "Милана" первой половины "нулевых". В свои 35 лет бразилец заявил, что чувствует необходимость начать следующий этап жизни. Последние три года доигрывал в клубе MLS "Орландо Сити" и родном "Сан-Паулу".

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Полное имя Кака - Рикарду Изексон дус Сантус Лейте. Своему прозвищу он обязан младшему брату Родриго - тот не мог вполне произнести слово Рикардо и называл брата просто Кака. Так и прижилось.

Карьера Кака едва не завершилась в 18 лет, когда в сентябре 2000 года он прыгнул в бассейн и повредил позвоночник. Но за год восстановился, а в январе 2002 уже дебютировал за сборную Бразилии

У звездного футболиста все могло сложиться так, что вряд ли кто-то бы знал о таком. Уже в 17 лет бразилец мог оказаться в турецком "Газиантепспоре", но турки решили, что $ 1,5 млн, которые "Сан-Паулу" хотел за свою звезду - слишком большая сумма. Затем он едва не попал в московское "Торпедо", а еще позже юный талант почему-то не приглянулся Арсену Венгеру, который по делам приехал в Бразилию и попал на матч юношеской команды "Сан-Паулу".

Карьера Кака едва не завершилась в 18 лет, когда в сентябре 2000 года он прыгнул в бассейн и повредил позвоночник. Но за год восстановился, а в январе 2002 уже дебютировал за сборную Бразилии, с которой летом того же года выиграл Кубок мира-2002. Правда, сыграл лишь 25 минут в матче против Коста-Рики.

Со здоровьем у игрока всегда были проблемы - у него была костная недостаточность, он плохо рос, но при этом хорошо питался и усердно занимался в спортзале. Кроме того, Кака близорукий и в футбол играл в контактных линзах.

Он не хотел покидать клуб, где ему было более чем хорошо и где он завоевал "Золотой мяч". Но понимал, что с финансовой точки зрения "Милан" получил предложение, от которого не отказываются

В "Милан" Кака попал благодаря другому бразильцу - бывшему футболисту итальянского клуба Леонардо, который был скаутом в Южной Америке. Заплатили "россонери" за свою будущую звезду 8,5 млн евро. Заработал на игроке клуб позже несравненно больше, когда в 2009 году почти за 70 млн евро продал его "Реалу". Впрочем, пик карьеры пришелся именно на "Милан", где бразилец сразу стал лидером и вместе с Андреем Шевченко создал один из самых ярких атакующих тандемов Европы. Неудивительно, что он не хотел покидать клуб, где ему было более чем хорошо и где он завоевал "Золотой мяч". Но понимал, что с финансовой точки зрения "Милан" получил предложение, от которого не отказываются.

Впрочем, жизнь подтвердила, что дважды в одну и ту же реку не войти. Мадридский этап карьеры уже не был таким ярким, во многом из-за эпидемии серьезных травм, которые вынудили бразильца очень много пропустить. В сентябре 2013 года Кака возвращается в "Милан", а 6 января 2014 года в матче с "Аталантой" забивает свой 100-й мяч в составе "россонери".

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В 2005 году, за два дня до католического Рождества, Кака женился на 18-летней Каролин Селико, дочери предпринимателя Сельсу Селико и Розанжелы Лиры - директора дома "Диор" в Бразилии. С будущей женой познакомился еще в 2001-м, когда ей было 14 лет, а футболист еще играл за "Сан-Паулу". Как только девушке исполнилось 18, начались приготовления к свадьбе. Спешить было куда: религиозный Кака берег себя к вступлению в брак - был девственником до 23 лет. Чем всегда гордился. А после свадьбы у Кака серьезно улучшилась результативность, и во всем остальном он добавил. В браке родились двое детей - сын Лука Селико Лейте (10 июня 2008) и дочь Изабелла (23 апреля 2011). В 2015 году Кака и Селико расстались. В начале 2017 официально объявил об отношениях с 23-летней бразильской моделью Каролиной Диас.

Кака - очень религиозный человек. Как и многие латиноамериканцы. Рикардо евангелист и любит различные слоганы. Например, во время празднования победы на Кубке мира-2002 и выигрыша миланского Скудетто в 2004-м он гулял в футболке с надписью "I Belong to Jesus", после победы над Аргентиной в финале Кубка Конфедераций на нем была другая футболка - "Jesus Loves You ". Даже на язычке бутс футболиста написано "God Is Faithful". Также он состоит в организации "Atletas de Cristo" (атлеты за Христа), отдает церкви 10 процентов своей зарплаты. После забитых голов Кака поднимает руки к небу, мол, все мои успехи благодаря Ему.

В октябре о завершении карьеры объявил еще один легендарный игрок "Милана" Андреа Пирло.

Gazeta.ua
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