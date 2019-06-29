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воскресенье, 30 июня 2019 20:11

Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро

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Бирхофф забил гол &quot;смерти&quot; в финале Евро
Герои Евро-1996. Оливер Бирхофф (слева) и Маттиас Заммер

30 июня в финале Евро-1996 сошлись сборные Германии и Чехии. Впервые УЕФА применило правило "золотого гола". Его автором стал Бирхофф, который забил решающий мяч на 95 минуте. Германия победила - 2:1.

Обе команды уже встречались на групповом этапе. Тогда Германия легко победила - 2:0. Это была игра победителей группы, потому что ни Россия, ни Италия конкуренцию будущим финалистам не создали.

В четвертьфиналах Англия победила Испанию в серии пенальти. Нидерланды так же уступили Франции. Германия победила Хорватию - 2:1, а Чехия обыграла Португалию - 1:0.

В первом полуфинале Германия одолела Англию в серии 11-метровых ударов. Все ждали финал Германии из - Франция, но чехи дотянули до серии пенальти и победили французов.

В финале именно Чехия открыла счет. После нарушения на Поборски, Бергер на 59 минуте реализовал 11-метровый - 1:0.

Тренер немцев Берти Фогтс угадал с заменой. Он выпустил Бирхофф и тот головой на 73 минуте сравнял счет - 1:1. А уже на 95 минуте Оливер сумел освободиться от опеки защитника и пробить в правый угол ворот. Голкипер Коуба мяч задел ладонями, но тот закатился просто в угол.

Сработало правило "мгновенной смерти". Матч завершился, Германию было объявлено чемпионом Европы.

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Это был третий титул для сборной ФРГ.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
30
июня

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