Дария Билодид не успела восстановиться к чемпионату Европы-2020.Фото: ФГУ

Двократная чемпионка мира Дарья Билодид пропустит чемпионат Европы-2020.

По состоянию здоровья она не сможет поехать на турнир в Праге, рассказал ее отец Геннадий.

"Дарья из-за болезни пропустит чемпионат Европы. Это простудное заболевание, а не Covid-19. Мы и тесты сдавали, и КТ легких делали. Однако пришлось пропить антибиотики, а это выбило из колеи. Чтобы спортсменку сохранить , пришлось снять ее с соревнований", - пояснил отец Дарьи в комментарии Федерация дзюдо Украины.

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Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в столице Чехии с 19 по 21 ноября.