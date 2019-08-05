Биатлонистка сборной Украины показала откровенное фото

Украинская спортсменка поделилась соблазнительным фото в социальной сети

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова вызвала настоящий фурор у себя в Instagram выложив соблазнительное фото с полуобнаженными грудью.

Фанаты спортсменки завалили девушку восторженными комментариями, отмечая ее красоту.

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30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стал чемпионкой Украины по летнему биатлону. В феврале 2016 Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годовая дисквалификация спортсменов аннулирована.