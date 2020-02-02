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воскресенье, 02 февраля 2020 10:55

Безус забил красивый мяч "Мехелену"

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Безус забил красивый мяч &quot;Мехелену&quot;
Безус забивает во втором матче подряд

Гол украинца Романа Безуса принес "Генту" победу в гостевом поединке 24-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский полузащитник отличился уже на первой минуте (видео), а его команда выиграла 3:0. Безус отыграл 65 минут, после чего был заменен. Сообщает dynamomania.

Игорь Пластун провел на поле полный матч. Напомним, что Роман Яремчук не играет из-за травмы.

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В турнирной таблице "Гент" продолжает занимать второе место, отставая от "Брюгге" на 6 баллов.

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Дата
02
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