Безус забил красивый мяч "Мехелену"

Гол украинца Романа Безуса принес "Генту" победу в гостевом поединке 24-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский полузащитник отличился уже на первой минуте (видео), а его команда выиграла 3:0. Безус отыграл 65 минут, после чего был заменен. Сообщает dynamomania.
Игорь Пластун провел на поле полный матч. Напомним, что Роман Яремчук не играет из-за травмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безус забил бывшей команде Малиновского
В турнирной таблице "Гент" продолжает занимать второе место, отставая от "Брюгге" на 6 баллов.
×
Комментарии