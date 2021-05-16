Безус ста главным героем матча с "Остенде"

Роман Безус разыгрался на финише чемпионата. Фото: kaagent.be

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус стал героем первого тайма матча с "Остенде". Он сделал дубль и заработал удаление для вратаря соперников.

В рамках четвертого тура группы Лиги конференций бельгийского чемпионата "Остенде" на своем поле принимал "Гент". На 20-й минуте матча украинец Роман Безус забил красивый гол с передачи своего соотечественника Романа Яремчука: полузащитник технично перебросил голкипера соперников.

На 34 минуте Безус прорывался по правому флангу но его грубо сбил голкипер соперника Юбер. Вратарь увидел перед собой красную карточку.

На 43 минуте "Гент" удвоил счет. Отличился Кастро-Монтес.

На 58-ой минуте защитник хозяев поля головой поразил собственные ворота. А на 66-ой минуте Безус установил окончательный счет растреляв вратаря соперников – 4:0.

Это уже шестой гол в текущем сезоне для Безуса во всех турнирах, а для Яремчука эта результативная действие стало 30-й в текущем сезоне (22+8).

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В случае победы "Гент" станет лидером в квартета Лиги конференций чемпионата. Первое место позволяет принять участие в плей-офф с четвертым местом чемпионской группы. Лидерскую группу возглавляет "Брюгге" где играет украинец Эдуард Соболь.