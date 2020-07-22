Без "Золотого мяча" Левандовский будет чувствовать себя обокраденным – Нагорняк

Роберт Левандовский в свое время мог оказаться в "Днепре". Фото Рейтер

Издание France Football и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили об отмене награды "Золотой мяч-2020".

Причина такого решения - пандемия коронавируса, по которой отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

- Из всех стран, где играют претенденты на "Золотой мяч", только Франция остановила свое первенство. Впоследствии французы сами себя высмеивали - говорит тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк. - Теперь France Football говорит о несправедливых условиях. Не думаю, что это серьезная причина. Играется еще Лига чемпионов, Лига Европы, завершатся и начнутся снова чемпионаты европейских стран. Выбрать лучшего в такой ситуации несложно.

Ни один поляк еще не получал "Золотой мяч"

Нагорняк считает, что от такого решения больше всего пострадал поляк Роберт Левандовски.

- Роберт провел феноменальный сезон в "Баварии", забил 34 мяча. А если выиграет Лигу чемпионов, то вообще чувствовать себя обокраденным. Добавьте к этому, что ни один поляк еще не получал "Золотой мяч". Точно знаю, что ни Месси, ни Роналду не будут страдать от такого решения.

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Последний "Золотой мяч" по итогам 2019 получил Лионель Месси из "Барселоны".