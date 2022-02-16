Без украинцев. Расписание 13-го дня соревнования в Пекине-2022

 
Ексклюзивы
1/5
"Буду отстреливаться": в Киеве общежитие с жителями продают за миллионы долларов – как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве общежитие с жителями продают за миллионы долларов – как там живут люди
Просмотров: 18
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 1980
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 531
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 432
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1440
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 864
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2529
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3501
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 432
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 891
Фото
Все фото
12
2
7
5
6
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Видео
Все видео
Сын Красникова сорвал матч "Металлиста"
Сын Красникова сорвал матч "Металлиста"
Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022
Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
Футбольный матч в Гватемале остановили из-за змеи
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"
Лига чемпионов. "Манчестер Сити" Зинченко громит соперника, Мбаппе одолевает "Реал"
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1854
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4770
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4356
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3285
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1053
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 21:30

Без украинцев. Расписание 13-го дня соревнования в Пекине-2022

  Комментировать
Без украинцев. Расписание 13-го дня соревнования в Пекине-2022
Украина на Играх в Пекине завоевала одну медаль. Фото: REUTERS

В четверг, 17 февраля, ночью по Киеву начнется 13-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Украинские олимпийцы не будут участвовать в соревнованиях.

Расписание соревнований на четверг, 17 февраля:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца". Абраменко прокомментировал завоевание "серебра" на Олимпиаде

3:05 и 14:05 – Керлинг. Круговой турнир и полуфиналы. Мужчины. 6 матчей.

3:30 и 4:21 – Фристайл. Свободные дисциплины – хафпайп. Квалификация. Женщины.

3:42 – Бобслей. Четверки. Тренировка 3 и 4. Мужчины.

4:30 и 8:00 – Горнолыжный спорт. Комбинация.Скоростной спуск и слалом. Женщины.Медали.

5:30,8:35, 8:54 и 9:10 – Фристайл. Ски-кросс. Квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Женщины.Медали.

6:10 – Хоккей. финал. Женщины. Медали.

6:30 и 7:21 – Фристайл. Свободные дисциплины – хафпайп. Квалификация. Мужчины.

8:05 – Кэрлинг. Круговой турнир. Женщины. 4 матча.

8:10 – Бобслей. Двойки. Тренировка 5 и 6. Женщины.

9:00, 10:00 и 13:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. Командное первенство. Большой трамплин и 4х5 км. Мужчины. Медали.

10:30 - Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины. Медали.

12:00 – Фигурное катание. Произвольная программа. Женщины. Медали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без украинцев. Расписание 13-го дня соревнования в Пекине-2022». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 18198
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12438
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 8983
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8146
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
Утром в Раду не явился каждый второй депутат
3
 Просмотров: 6742
Спорт
Французский клуб выгнал Жерсона Родригеса
Французский клуб выгнал Жерсона Родригеса Просмотров: 1008
Поймали на допинге. Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады
Поймали на допинге. Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады Просмотров: 522
Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную награду на Олимпиаде
Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную награду на Олимпиаде Просмотров: 1251
Сын Красникова сорвал матч "Металлиста"
Сын Красникова сорвал матч "Металлиста"
 Просмотров: 1386
Российский фристайлист обнял Абраменко во время награждения на Олимпиаде
Российский фристайлист обнял Абраменко во время награждения на Олимпиаде Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
Алина Паш нарушила еще одно требование нацотбора Евровидения - блогер
2
Порошенко призвал мир ввести санкции против страны-агрессора
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
Голосов: 551
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть