Без украинцев. Расписание 13-го дня соревнования в Пекине-2022

Украина на Играх в Пекине завоевала одну медаль. Фото: REUTERS

В четверг, 17 февраля, ночью по Киеву начнется 13-й соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Украинские олимпийцы не будут участвовать в соревнованиях.

Расписание соревнований на четверг, 17 февраля:

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3:05 и 14:05 – Керлинг. Круговой турнир и полуфиналы. Мужчины. 6 матчей.

3:30 и 4:21 – Фристайл. Свободные дисциплины – хафпайп. Квалификация. Женщины.

3:42 – Бобслей. Четверки. Тренировка 3 и 4. Мужчины.

4:30 и 8:00 – Горнолыжный спорт. Комбинация.Скоростной спуск и слалом. Женщины.Медали.

5:30,8:35, 8:54 и 9:10 – Фристайл. Ски-кросс. Квалификация, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Женщины.Медали.

6:10 – Хоккей. финал. Женщины. Медали.

6:30 и 7:21 – Фристайл. Свободные дисциплины – хафпайп. Квалификация. Мужчины.

8:05 – Кэрлинг. Круговой турнир. Женщины. 4 матча.

8:10 – Бобслей. Двойки. Тренировка 5 и 6. Женщины.

9:00, 10:00 и 13:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. Командное первенство. Большой трамплин и 4х5 км. Мужчины. Медали.

10:30 - Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины. Медали.

12:00 – Фигурное катание. Произвольная программа. Женщины. Медали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.