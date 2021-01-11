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понедельник, 11 января 2021 17:12

Бернард вернется в "Шахтер"

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Бернард вернется в &quot;Шахтер&quot;
Бернард уже приходил в "Шахтер" за 25 миллионов евро. Фото telegraf.com.ua

Хавбек "Эвертона" 28-летний Бернард может вернуться в "Шахтер", сообщает GreenStreetHammers.

По информации источника, ливерпульский клуб рассчитывает подписать полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона, а потому планирует избавиться от Бернарда.

Ранее сообщалось, что бразильским полузащитником интересуется "Рома".

Бернард выступал за "Шахтер" с 2013-го по 2018 год. В этом сезоне АПЛ он провел 6 матчей, забил 1 гол.

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Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в €15 млн.

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