Бензема предстанет перед судом из-за секс-скандала

Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

Форвард мадридского "Реала" 33-летний Карим Бензема предстанет перед Фемидой в статусе соучастника преступления.

Бензема будет отвечать по делу из-за шантаж интимным видео бывшего полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, сообщает Marca.

Карим является подозреваемым по делу с шантажом Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Следствие настаивает, что форвард "Реала" передавал партнеру по национальной команде требования шантажистов. Адвокат Бензема уже заявил, что решение о допросе его клиента в суде является "абсурдным и несправедливым", поскольку нападающий не совершил ни одного правонарушения.

В конце 2015 года Карим Бензема провел сутки под арестом в Версале в ходе рассмотрения обстоятельств этого же дела. Этот инцидент привел к полному игнорированию центрфорварда мадридцев руководителем сборной Франции Денье Дешам.

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Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. За это время выиграл 4 ЛЧ и 3 чемпионата Испании.