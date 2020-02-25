Забитый мяч Винисиуса стал решающим в матче. Фото: с отрытых источников

В заключительном матче 22-го туре чемпионата Португалии соперник "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы "Бенфика" в гостях победила "Жил Висенте" - 1: 0.

"Бенфика" прервала свою четырехматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. Подопечные Бруно Лаге трижды подряд потеряли очки в чемпионате (2 поражения) и уступили "Шахтеру" в Лиге Европы.

Форвард Винисиус, воспользовавшись разрезным пасом Адель Таарабта, вывел гостей вперед еще в начале первого тайма. Этот гол принес "Бенфике" первую победу за 5 последних матчей.

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"Бенфика" продолжает лидировать в чемпионате Португалии, опережая главного преследователя "Порту" на одно очко. Мат-ответ против "Шахтера" состоится в Лиссабоне 27 февраля. Начало - в 22:00.