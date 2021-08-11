"Бенфика" переименовала Twitter в честь Яремчука

Яремчук ярко дебютировал за новый клуб. Фото: "Бенфика"

Пресс-служба "Бенфики" повеселила болельщиков после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (2:0), который состоялся на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне накануне, 10 августа.

В добавленное время, когда счёт уже был 1:0 в пользу хозяев, нападающий Роман Яремчук забил второй мяч. Болельщикам понравилось выступление украинского новичка команды, и они стали просить выложить в Twitter его фотографию. Представители "Бенфики" дважды исполнили просьбу, а затем решили переименовать аккаунт в честь футболиста. Теперь он называется "Бенфикачук".

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"Спартак", дважды проиграв "Бенфике", вылетел из квалификации Лиги чемпионов и выступит в групповом этапе Лиги Европы. Один из голов португальского клуба был забит после удара Яремчука и рикошета от защитника россиян Жиго.