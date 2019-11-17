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воскресенье, 17 ноября 2019 09:03

"Бенфика" хочет подписать игрока "Динамо"

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&quot;Бенфика&quot; хочет подписать игрока &quot;Динамо&quot;
Сидклей не имеет игровой практики в Киеве. Фото: ФК "Динамо".

Португальская "Бенфика" заинтересована в подписании игрока "Динамо" Сидклея.

Лиссабонцы продолжают искать замену испанцу Алексу Гримальдо, который вскоре может перейти в один из топ-чемпионатов. В список потенциальных трансферных целей португальских "орлов" попал 26-летний бразилец, информирует "Футбол 24" со ссылкой на португальские издания.

Руководство "Бенфики" отмечает универсальность бразильца, который также может сыграть в полузащите. Португальцы попытаются подписать Сидклея уже в январское трансферное окно.

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В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за "Динамо". Он перешел в киевский клуб летом 2018-го с "Атлетико" Паранаэнсе.

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