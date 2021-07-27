Беломоина не смогла принести сборной Украины олимпийскую медаль

Яна Беломоина показала свой лучший результат на Олимпиадах. Фото: Facebook Яны Беломоина

Украинская спортсменка 28-летняя Яна Беломоина не смогла выиграть медаль в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио.

Украинка в финале показала только восьмой результат.

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Для Беломоиной это лучший результат в карьере. На Олимпиаде в Лондоне она заняла 13 место, в Рио показала девятый результат.

Весь пьедестал заполонили гонщицы из Швейцарии. Олимпийской чемпионкой стала Иоланда Нефф, второе место у Сини Фрей, третье у Линды Индерганд.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио три бронзовые награды.