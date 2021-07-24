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суббота, 24 июля 2021 11:40

Белодед проиграла в полуфинале Олимпиады

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Белодед проиграла в полуфинале Олимпиады
У Белодед не будет золота Олимпиады. Фото:ijf.org

Украинка Дарья Билодид проиграла в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весе до 48 килограммов японцы Фуно Тонако.

Основное время победителя не выявил. В дополнительном времени до первой ошибки ее допустила именно украинка. Тонако провела содержание и выиграла поединок.

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В финале Тонако встретится с чемпионкой Европы Дистриею Красники из Косово. В этом году Билодид не выиграла ни одного турнира. В прошлом году она была признана лучшей дзюдоисткой мира.

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