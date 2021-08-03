Жан Беленюк является одной из главных надежд Украины на "золото". Фото: НОК Украины

Украинский спортсмен 30-летний Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады в греко-римской борьбе.

В категории до 87 кг украинец в четвертьфинале одолел представителя Алжира Сида Асара.

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Соперник взял одно очко в первом периоде, Жан во втором ответил тем же.

По истечение 6 мин. счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.

В 1/2 финала соперником українця будет хорват Иван Гуклек. Полуфинальные схватки в борцов начнутся в 12:15 по Киеву.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.