Украинский спортсмен 30-летний Жан Беленюк вышел в полуфинал Олимпиады в греко-римской борьбе.
В категории до 87 кг украинец в четвертьфинале одолел представителя Алжира Сида Асара.
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Соперник взял одно очко в первом периоде, Жан во втором ответил тем же.
По истечение 6 мин. счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он взял балл последним.
В 1/2 финала соперником українця будет хорват Иван Гуклек. Полуфинальные схватки в борцов начнутся в 12:15 по Киеву.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.
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