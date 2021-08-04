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среда, 04 августа 2021 16:05

Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде

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Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Депутат Жан Беленюк развернул украинский флаг, чтобы станцевать. Фото: Associated Press

Украинский борец, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который выиграл первую золотую медаль для Украины, станцевал гопак на олимпийском помосте. Видео с нардепом опубликовало издание "ШоТам".

Депутат развернул украинский флаг перед танцем.

Несколько раз подпрыгнул, обернувшись флагом. Так Беленюк отпраздновал золотую медаль.

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В финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк победил венгра Виктора Лоринца - 5:1. "Золото" Олимпиады - единственная награда, которой не хватало Беленюку. Он двукратный чемпион мира, трижды выигрывал европейское первенство. В 1/8 финала Беленюк победил представителя Сербии Зураби Датунашвили, затем алжирца Башира Сид Азара, а в полуфинале - хорвата Ивана Гуклека.

На внеочередных парламентских выборах в Украине 2019 года Беленюка выбрали народным депутатом 9девятого созыва по партийному списку №10 от партии "Слуга народа".

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