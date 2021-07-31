Беларусь выиграла первое золото Олимпиады

Литвинович сумел опередить китайца. Фото: БелТА

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по прыжкам на батуте. В последнем турнире этого вида спорта на Играх соревновались мужчины. Победу в прыжках на батуте завоевал спортсмен из Беларуси Иван Литвинович.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады.

В финале Литвинович опередил китайца Дун Дуна, ставшего серебряным призером Игр в Токио, а "бронза" досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту.

Для сборной Беларуси "золото" Литвиновича стало первой медалью на Олимпиаде в Токио.

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Украина имеет на Олимпиаде 4 медали, но ни одной золотой или серебряной. Завтра на своей коронной дистанции 1500 метров имеет шанс выиграть золото пловец Михаил Романчук.