Бекхэму грозит штраф более 40 млн фунтов

Дэвид Бекхэм стал инвестором клуба МЛС "Интер" Майами

Дэвид Бекхем имеет серьезные проблемы.

Экс-полузащитник сборной Англии является инвестором нового клуба МЛС "Интер Майами". У клуба Бекхема возникли серьезные проблемы из-за строительства стадиона, сообщает The Sun.

Все дело в том, что часть территории, которая была отведена под стадион, оказалась токсичной. Ее заражение мышьяком, барием и свинцом превысило норму в более чем два раза. Виной этому является прошлое данной территории, на которой был расположен завод по сжиганию мусора.

Городские власти настаивают на еще более детальном изучении места строительства. Если результаты подтвердятся, то Дэвиду Бекхэму придется выплатить штраф в размере 41 млн фунтов, который будет предназначаться для очистки почвы.

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Строительство стадиона и торгового комплекса для "Интер Майами" обойдется в 800 млн фунтов. Само открытие стадиона намечено на 2021 год. Свой первый сезон в МЛС клуб Девида Бэкхема проведет в 2020-м, а проводить домашние матчи в нем "Интер Майами" будет на временном стадионе, с которым руководство клуба еще не определилось.