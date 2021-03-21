Бе в последний момент выиграл Кубок мира по биатлону

Йоханнес Бе выиграл глобус в третий раз. Фото: Reuters

В воскресенье, 21 марта, в шведском Эстерсунде состоялся мужской масс-старт в рамках десятого этапа Кубка мира, который стал последней гонкой в сезоне 2020/21.

Главной интригой была борьба за Большой хрустальный глобус между Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Перед стартом гонки спортсменов в виртуальном зачете после вычета четырех худших результатов в сезоне разделяло всего лишь одно очко в пользу Легрейда. Сообщает sport.ua

После двух лежек Стурла был впереди более именитого соотечественника, однако на первой стойке Йоханнес был точен, а Легрейд допустил одну ошибку. Третий рубеж они покинули на 4-м и 5-м местах соответственно. К финальной стрельбе Бё-младший поднялся на третью промежуточную строчку.

Все решилось на последнем огневом рубеже. Йоханнес стрелял почти безошибочно, допустив лишь одну осечку. А вот Легрейд отправился на 300 метров штрафа. Их итоговые результаты – третье и восьмое места соответственно. Таким образом, Йоханнес Бё пополнил свою копилку наград третьим Большим хрустальным глобусом кряду. В итоговом зачете он опередил Легрейда на 13 очков.

А победу в гонке одержал француз Симон Дестьё, допустивший только два промаха. На последнем круге он достал и опередил россиянина Эдуарда Латыпова, который впервые поднялся на личный подиум Кубка мира.

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Украинец Дмитрий Пидручный финишировал 27-м. Он промахнулся 4 раза – по одной ошибке на каждом рубеже. Сезон Дмитрий завершил на 25-м месте общего зачета. В этом году он не выиграл ни одной медали.