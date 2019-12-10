"Бавария" согласовала трансфер бразильца "Шахтера" за космическую сумму

Тете в прошлом сезоне выиграл Кубок Украины вместе с "Шахтером". Фото: из открытых источников

Немецкая "Бавария" проявляет серьезный интерес к подписанию флангового атакующего полузащитника "Шахтера" Тете.

По информации агента Тете Пабло Буэно, мюнхенский клуб уже согласовал с "Шахтером" трансфер 19-летнего бразильца за 50 миллионов евро. Для завершения сделки не хватает формальностей, которые следует в ближайшее время утвердить клубам. Но пока "Бавария" не достиг договоренности с Тете по условиям личного контракта, пишет "sport.ua"

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В нынешнем сезоне Тете провел за "Шахтер" 13 матчей (3 гола и 3 ассиста) в УПЛ, а также 2 поединка (1 гол) в Лиге чемпионов.