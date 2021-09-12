"Бавария" разгромила "Лейпциг"

"Бавария" не имела проблем с "Лейпцигом". Фото: Reuters

Вчера, 11 сентября состоялся матч четвёртого тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли "РБ Лейпциг" и "Бавария". Встреча прошла на поле стадиона "Ред Булл-Арена – Центральштадион" в городе Лейпциг. Соперник киевского "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" оказалась сильнее со счётом 4:1.

На 12-й минуте счёт открыл польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. На 47-й минуте преимущество удвоил полузащитник Джамал Мусиала. На 54-й минуте дело до разгрома довёл форвард Лерой Зане. На это "РБ Лейпциг" смог ответить лишь голом полузащитника Конрада Лаймера. На 92-й минуте окончательный счёт установил форвард "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг.

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"Бавария" за четыре тура набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "РБ Лейпциг" (3) – на 10-й позиции. В первом туре Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Барселоной".