"Бавария" проиграла впервые за 3 месяца

Мюллер на этот раз не забивал. Фото Global Look Press

15-й тур чемпионата Германии стартовал в пятницу вечером матчем между "Боруссией" Менхенгладбах и "Баварией" (3:2).

Победители Лиги чемпионов очень хорошо начали. На 20-ой минуте Левандовский открыл счет. Еще через 6 минут Горетцка удвоил преимущество. Но дальше забивала только "Боруссия".

Бывшие соперники "Шахтера" в группе забили три мяча з 35 по 49 минуту и держали победный счет – 3:2.

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Клуб из Мюнхена проиграл впервые за 3 месяца.