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суббота, 07 декабря 2019 13:52

"Бавария" покупает в "Шахтера" Тете

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&quot;Бавария&quot; покупает в &quot;Шахтера&quot; Тете
Тете удачно заменил Марлоса в матче с "Манчестер Сити"

Мюнхенская "Бавария" хочет приобрести полузащитника донецкого "Шахтера" - Тете.

Как сообщает ТСН, действующий чемпион Бундеслиги всерьез заинтересован в приобретении 19-летнего бразильца.
Отмечается, что представители немецкого клуба уже выходили на связь относительно возможного перехода талантливого футболиста. Правда, остается неизвестным, как завершились их переговоры.

Кроме "Баварии", Тете хочет видеть в своем составе и итальянский "Милан".

В этом сезоне на счету бразильца 16 поединков во всех турнирах, четыре забитых гола и три результативные передачи.

Тете стал игроком "Шахтера" в конце февраля 2019 года.

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В 2015 году "Бавария" уже приобрела одного футболиста "горняков". Им был бразильский вингер Дуглас Коста, который сейчас защищает цвета туринского "Ювентуса"

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