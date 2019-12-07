"Бавария" покупает в "Шахтера" Тете

Тете удачно заменил Марлоса в матче с "Манчестер Сити"

Мюнхенская "Бавария" хочет приобрести полузащитника донецкого "Шахтера" - Тете.

Как сообщает ТСН, действующий чемпион Бундеслиги всерьез заинтересован в приобретении 19-летнего бразильца.

Отмечается, что представители немецкого клуба уже выходили на связь относительно возможного перехода талантливого футболиста. Правда, остается неизвестным, как завершились их переговоры.

Кроме "Баварии", Тете хочет видеть в своем составе и итальянский "Милан".

В этом сезоне на счету бразильца 16 поединков во всех турнирах, четыре забитых гола и три результативные передачи.

Тете стал игроком "Шахтера" в конце февраля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" нацелился на румынского таланта

В 2015 году "Бавария" уже приобрела одного футболиста "горняков". Им был бразильский вингер Дуглас Коста, который сейчас защищает цвета туринского "Ювентуса"