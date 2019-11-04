"Бавария" осталась без главного тренера

Раньше Ковач тренировал "Герту" и "Ред Булл"

Вчера стало известно, что "Бавария" уволила Нико Ковача с поста главного тренера.

Причиной поспешного увольнения специалиста стало то, что он сам подал в отставку, которую руководство "Баварии" приняло. Об этом сообщает "Трибуна".

В субботу в рамках 10-го тура Бундеслиги "Бавария" проиграла "Айнтрахту" со счетом 1:5. Сейчас мюнхенская команда занимает 4-е место в чемпионате, набрав 18 очков по итогам 10 матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучший форвард мира мог оказаться в "Днепре". Коломойский был против

Руководство "Баварии" рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри на пост главного тренера.