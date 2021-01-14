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четверг, 14 января 2021 09:47

"Бавария" опозорилась в Кубке Германии

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&quot;Бавария&quot; опозорилась в Кубке Германии
Отчаяние лидера "Баварии" Томас Мюллера. Фото: Gettyimages.com

Мюнхенская "Бавария" покинула Кубок Германии на стадии 1/16 финала.

Команда Ханси Флика на выезде не сумела справиться с клубом 2-й немецкой Бундеслиги "Хольштайн Киль"

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяев поля оказались более точными - 6: 5.

Мюнхенцы вышли вперед в начале игры после гола Сержа Гнабри, однако Фин Бартельс еще до перерыва сравнял счет. Во 2-й половине "Бавария" забила еще 1 мяч усилиями Лероя Сане, но на 90+5 мин. Хауке Валь снова восстановил паритет.

В серии одиннадцатиметровых ударов "Гольштейн Киль" реализовал все 6 ударов, а в "Баварии" единственный промах допустил Марк Рока.

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На стадии 1/8 финала Кубка Германии "Гольштейн Киль" сыграет с "Дармштадтом", который обыграл дрезденское "Динамо" со счетом 3:0.

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