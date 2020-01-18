Барти обыграла Ястремскую в финале турнира в Аделаиде

Барти подтвердила звание первой ракетки мира

Австралийка Эшли Барти выиграла престижный теннисный турнир у себя на родине в Аделаиде. В финале она одолела украинку Даяну Ястремскому - 6:2 и 7:5

В первом сете Даяна сопротивлялась до счете - 3:2. Затем проиграла три гейма подряд.

Во втором сете Даяне удалось создать интригу. Она вышла вперед 5:4 и была близка к тому, чтобы выиграть второй сет. Но не суждено: три подряд проигранных гейма и победа австралийки - 6:2 и 7:5.

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В понедельник стартует открытый чемпионат Австралии - первый из турниров Большого Шлема в новом году. Обе спортсменки будут сеяными на нем.