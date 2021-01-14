"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании

Фрэнки де Йонг забил единственный мяч "Барселоны". Фото: REUTERS / Albert Gea

Каталонская "Барселона" стала 1-м финалистом Суперкубка Испании.

Команда Рональда Кумана победила "Реал Сосьедад". Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти каталонцы оказались более точными - 3:2.

В конце 1-го тайма Фрэнки де Йонг вывел "Барселону" вперед. В начале 2-го тайма "Реал Сосьедад" восстановил равновесие после реализованного пенальти Микелем Оярсабалем.

В основное и дополнительное время команды больше голов не забивали, а в серии пенальти футболисты "Барселоны" оказались более точными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Атлетико" отрывается от "Реала" и "Барселоны"

14 января во 2-м полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Атлетик".