"Барселона" выбирает тренера из трех кандидатов

Рональд Куман выступал за "Барселону" в качестве игрока. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" в поисках нового главного тренера.

В клубе считают, что Кике Сетьен не смог заручиться поддержкой игроков из-за того, что он не смог добиться успеха с командой и должен покинуть свой пост, сообщает ESPN.

Руководители "Барселоны" рассматривают сразу несколько кандидатур на новый сезон.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман по-прежнему рассматривается как кандидат на пост тренера "Барселоны", несмотря на то, что ранее он уже отказал каталонскому клубу.

Также кандидатом является тренер "Аль-Садда" Хави, но в настоящее время его назначения маловероятно из-за отказа в январе возглавить "Барселону".

Еще одним кандидатом является экс-тренер "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино. Однако его назначением могут помешать опыт работы в "Эспаньоле" и критические высказывания о "Барселоне" в прошлом.

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В текущем сезоне "Барселона" не смогла защитить титул чемпиона Ла Лиги уступив "Реалу" и сыграет в 1/4 ЛЧ против "Баварии".