"Барселона" возобновила тренировки после карантина

Испанская "Барселона" возобновила тренировки на своей клубной базе.

Все игроки и работники клуба сдали тесты на коронавирус. Никакого положительного результата не обнаружено, сообщает официальный Twitter "Барселоны".

Футболисты смогут приступить к полноценным тренировкам, готовясь к возобновлению чемпионата Испании. Ла Лига планирует возобновить матчи в начале июня. Точная дата пока остается неопределенной.

Автор: ФК "Барселона"

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"Барселона" после 27 туров лидирует в таблице Ла Лиги, на 2 очка опережая "Реал".