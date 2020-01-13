"Барселона" уволит Вальверде - СМИ

Боссы "Барселоны" не простили Эрнесто Вальверде вылет в полуфинале Суперкубка Испании. Фото: рейтер

Тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде находится в шаге от увольнения с каталонского клуба.

Боссы "Барселоны" на встрече с главным тренером клуба сообщили, что планируют расторгнуть с ним контракт, сообщают "Catalunya Radio" и "Onda Cero."

Окончательно о решении будет объявлено после решения всех спорных и бюрократических вопросов с агентом 55-летнего специалиста.

"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико" (2: 3) в полуфинале Суперкубка Испании, и потенциально могло и стать катализатором для немедленного разрыва контракта с Вальверде.

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В чемпионате Испании "Барселона" 40 очков и делят 1-2 место с "Реалом". В Лиз чемпионов каталонцы сыграют в 1/8 против "Наполи".